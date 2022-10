Kkm Group si evolve ancora ed entra nel metaverso

Bilancio positivo per l’estate di Kkm Group, nonostante le difficoltà organizzative legate al traffico aereo, che hanno comportato uno sforzo umano e finanziario notevole per l’operatore, da sempre attivo nel campo del consolidamento della biglietteria e ora pronta a entrare anche nel metaverso.

I volumi di vendita sono tornati al livello del 2019 e, considerato che si riferiscono solo al periodo marzo-agosto, superano le aspettative e hanno permesso di ripagare gli investimenti sostenuti a cavallo tra 2019 e 2020 per il rilancio del network EnjoyNet e l’apertura del tour operator Enjoy Destinations.

Andrea Cani, ceo Kkm Group, dichiara: «Gli eventi di questa estate mi spingono a esortare tutto il settore a cambiare il sistema e a rivedere i criteri legati alla selezione dei partner. Le agenzie di viaggi, i network e i tour operator dovrebbero limitare se non evitare di utilizzare vettori che non riconoscono gli intermediari e non tutelano il cliente, privilegiando altre compagnie più corrette nello sviluppo di relazioni commerciali proficue per entrambe le parti. In questo momento storico del turismo, l’intermediazione ha una grande occasione di rilancio».

A fronte di un’estate migliore delle aspettative, il futuro è denso di novità a cominciare da Kkm Experiences, contenitore di nuove proposte create internamente da Kkm Group. Oltre ai classici appuntamenti come la Formula 1 entrano in programmazione la Champions League, il Sei Nazioni di Rugby e il Super Bowl del 12 febbraio in Arizona.

Da segnalare anche un accordo con gli Orlando Magic, squadra simbolo dell’Nba, il campionato di pallacanestro professionistico degli Stati Uniti: oltre ad assistere ai match, gli appassionati potranno incontrare gli atleti e allenarsi sul campo con loro.

«Stiamo finalizzando molti progetti – prosegue Cani – anche sul fronte tecnologico e della distribuzione. A Rimini saremo tra i primi a entrare nel metaverso e proporremo nuove opportunità anche sul fronte commerciale con Touchpoint. Il nostro obiettivo non sarà mai la vendita diretta: mettiamo a fattore comune i punti di forza di tutti i partner per il bene e la crescita del Gruppo e ci impegniamo a lavorare in un’ottica di lead generation a favore delle agenzie».