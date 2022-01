Kirsten Rehmann è il nuovo ceo di Hahn Air













Hahn Air ha annunciato la nomina di Kirsten Rehmann come nuovo ceo. Rehmann partecipa alla gestione aziendale dal 2012 insieme ai proprietari e fondatori di Hahn Air, Hans Nolte e Nico Gormsen. Le è stata ora affidata la gestione della società, mentre Nolte e Gormsen mantengono il ruolo di proprietari di Hahn Air. In futuro, Rehmann si occuperà della gestione globale delle attività di Hahn Air, di tutti gli affari della società, nonché della pianificazione operativa e strategica.

Kirsten Rehmann ha iniziato a lavorare per Hahn Air nel 2003 quando l’azienda aveva solo quattro anni di vita, come Sales e Marketing Executive, per poi avanzare rapidamente nell’azienda, diventando determinante nel favorire l’espansione del servizio di biglietteria di Hahn Air. Nel corso degli anni, ha ricoperto vari ruoli in diversi dipartimenti, assumendo prima l’incarico di director airlines business group e successivamente di chief commercial officer.

Il nuovo ceo ha dichiarato: «Quando ho iniziato a lavorare per Hahn Air quasi vent’anni fa, nessuno poteva prevedere lo straordinario sviluppo della società da ambiziosa start-up a player della distribuzione leader del mercato. Sono orgogliosa di far parte di questo team straordinario e sono grata a Hans Nolte e Nico Gormsen per il loro sostegno e la loro fiducia. Non vedo l’ora di delineare i nuovi capitoli di Hahn Air insieme al mio team e di realizzare soluzioni di distribuzione e servizi di biglietteria orientati al futuro per le nostre compagnie aeree e agenzie di viaggio partner»

“Insieme ad Hans Nolte sono lieto di passare la direzione di Hahn Air a Kirsten Rehmann – ha annunciato Nico Gormsen – È parte integrante della società quasi dalla sua fondazione e determinante per il suo sviluppo e il suo successo globale. Nessuno potrebbe svolgere meglio di lei l’incarico di guidare la nostra azienda verso il futuro. I nostri team e partner beneficeranno delle sue conoscenze del settore e delle sue capacità dirigenziali.