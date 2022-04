Kiriacoulis, traghetti gratis per chi prende la barca in Sardegna













Transfer gratuiti da e per la Sardegna per i clienti di Kiriacoulis che opera attraverso il tour operator Kiriacoulis Holidays: è stato infatti siglato nei giorni scorsi un accordo con Moby per il trasferimento gratuito a bordo del traghetto da Piombino a Olbia e viceversa, a beneficio della clientela per il prodotto charter di barche.

Nel dettaglio, per le barche a 3 cabine sono previsti fino a 6 biglietti passaggio ponte e 2 auto, per quelli con barche a 4 cabine fino a 8 biglietti e 2 auto, per catamarani e barche da 5/6 cabine fino a 3 auto e fino a 10 biglietti.

L’offerta è valida da maggio a settembre fino a esaurimento dei posti acquistati, e la facilitazione non è applicabile ai van o minibus.

Kiriacoulis Holiday, membro Astoi e fondo Astoi, commercializza Kiriacoulis, fondata da Stavros Kiriacoulis, che vanta una flotta di circa 400 imbarcazioni nel Mediterraneo e una decina ai Caraibi, con una attività svolta da oltre 40 anni nel settore. In Italia l’amministratore è Luciano Rigli che da anni opera nel charter nautico.