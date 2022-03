Kiriacoulis, due nuove barche in Sardegna per l’estate 2022













Si rafforza la presenza del Gruppo Kiriacoulis in Sardegna: la flotta di uno dei principali player di questo segmento di mercato crocieristico, si arricchisce infatti di due nuove barche, modello Sun Loft 47. Questa imbarcazione rappresenta un prodotto appetibile per le agenzie di viaggi con le sue dimensioni (47 piedi ovvero circa 14,5 mt) e la dotazione a bordo di 6 cabine doppie ospiti, di cui 4 con bagno privato, oltre una piccola cabina a prua per lo skipper, rappresenta la formula ideale per vacanze di famiglie e gruppi di amici.

La vendita è a corpo intero, non a cabina, e la commissione riconosciuta alle adv è del 20%. Il costo totale della crociera settimanale, nella formula autogestita, incluso la cassa comune e qualche ristorante è valutabile in circa 950 euro a persona.

La barca ha la concezione del catamarano ma su un solo scafo. La dinette è sul ponte , come pure la cucina. Il grande vantaggio di questa barca è che offre la vivibilità di un catamarano ma occupa lo spazio di un monoscafo, quindi quando si vuote entrare in un porto non ci sono le difficoltà e i costi del catamarano oltre ad un notevole risparmio nell’affitto.

Queste 2 imbarcazioni si vanno ad aggiungere alle 11 già esistenti a Portisco, di cui 3 catamarani.e 8 monoscafi dagli 11 ai 15 mt attualmente il Gruppo Kiriacoulis vanta circa 400 barche in flotta, la maggioranza in Grecia, oltre a Croazia, Italia, Francia, Malta, Spagna e Caraibi. E’ la prima flotta in mediterraneo terza al mondo. La distribuzione è effettuata attraverso la Kiriacoulis Holiday operatore membro Astoi.