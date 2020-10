King Holidays ricomincia dall’Algarve

King Holidays inaugura la stagione 2020/2021con la partnership con Visit Algarve Portugal: promozione congiunta delle vacanze in quella che si candida a essere una delle destinazioni più adatte per il turismo outgoing nei prossimi mesi.

«Oltre al clima favorevole, con 340 giorni di sole all’anno e temperature miti anche in inverno, l’Algarve ha rispettato scrupolosamente sin dall’inizio le norme anti Covid, con particolare riferimento al progetto Clean & Safe promosso da Turismo de Portugal, e oggi è una delle destinazioni che conta il minor numero di contagi sul medio raggio – dichiara Barbara Cipolloni, product manager King Holidays – Noi nel frattempo abbiamo ottenuto il marchio Safe Travels emesso dal Wttc, in virtù del rispetto di tutte le norme prescritte dall’Oms nelle fasi organizzative e operative dei pacchetti di viaggio. Questa doppia garanzia di sicurezza, unita alla versatilità della destinazione e all’assenza, per il momento, di restrizioni particolari da e per il Portogallo continentale, ci hanno spinti a promuovere la collaborazione con Visit Algarve Portugal, che si rivolgerà principalmente al trade».

Il piano di comarketing prevede una campagna pubblicitaria sui mezzi specializzati online, portali e newsletter, con banner linkati ad approfondimenti informativi e offerte di viaggio. Si prosegue con una serie di newsletter tematiche che presenteranno la destinazione sotto diversi punti di vista: mare, golf, sport acquatici e benessere, senza tralasciare aspetti meno noti, come la cucina, la cultura e il folclore. Spazio anche ai canali social King Holidays, per un totale di oltre 8.000 follower, con una serie di post dedicati alle offerte di viaggio aggiornate in tempo reale. Infine, la formazione, con due webinar durante i quali i manager del tour operator spiegheranno agli agenti di viaggi i punti di forza della meta, offrendo nuovi spunti di vendita.

Paradiso per gli amanti del golf e famoso per le sue coste, l’Algarve offre numerose opportunità agli appassionati di cycling, trekking, diving e a tutti i fan della velocità: in autunno l’autodromo nazionale di Portimao si trasforma nel regno dei motori, ospitando a ottobre il Gran Premio di Formula 1 e a novembre quello della MotoGp.

La programmazione di King Holidays sull’Algarve, contenuta nel catalogo Spagna, Portogallo e Azzorre spazia dai classici soggiorni mare di 8 giorni e 7 notti in resort di diversa categoria, con partenze da Milano, Venezia e Roma, ad avventurosi fly&drive alla scoperta del territorio, tra spiagge, scogliere e il pittoresco entroterra.