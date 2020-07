King Holidays ottiene la certificazione Safe Travels del Wttc

Da oggi il tour operator King Holidays vanta il marchio Safe Travels rilasciata dal Wttc, World Travel & Tourism Council, che certifica l’affidabilità e garanzia di sicurezza nei viaggi organizzati.

Un marchio di qualità e di prestigio per il tour operator che opera da 28 anni sul mercato italiano e che fa parte del gruppo internazionale Springwater Tourism. L’iconico bollino verde del Wttc identifica a livello globale le destinazioni e gli operatori turistici in grado di assicurare il rispetto di rigidi protocolli operativi redatti sulla base delle prescrizioni dell’Oms.

L’operazione del Wttc nasce dalla necessità di stimolare la ripresa dei flussi turistici nel mondo, attraverso l’adozione di misure concrete volte ad abbattere i rischi di contagio e trasmettere un messaggio rassicurante ai potenziali viaggiatori. Nel caso specifico dei tour operator, come appunto King Holidays, le linee guida riguardano contemporaneamente l’organizzazione degli spazi di lavoro a tutela dei dipendenti e gli aspetti relativi alla gestione del viaggio, con particolare riferimento al controllo delle garanzie offerte dai fornitori, come hotel e ristoranti. È richiesto anche uno specifico impegno da parte del tour operator in senso informativo, volto alla formazione dei dipendenti e alla trasparenza verso partner e clienti.

Americo de Sousa, general manager di King Holidays ha commentato: «L’aver ottenuto questo riconoscimento dal Wttc, dimostra il costante impegno verso il miglioramento della qualità del prodotto e dei servizi offerti. La dimensione internazionale del nostro Gruppo assicura l’adozione di un approccio sistemico che orienta tutte le attività, garantendo in particolare sicurezza e affidabilità anche in momenti complessi e delicati come quello che stiamo vivendo».

Sul fronte della programmazione, Kong Holidays è al lavoro per ottimizzare l’offerta in funzione della situazione relativa all’apertura delle frontiere, in costante evoluzione. Al momento il tour operator ha riconfermato le partenze speciali di agosto per Malta da Milano, Roma e Catania e la ripresa dei tour in Spagna con partenze a date fisse fino a ottobre sull’Andalusia e un circuito dedicato al nord, da Bilbao a Santiago de Compostela, disponibile a settembre. In programmazione anche il Portogallo, con 2 tour a partenze regolari da agosto a ottobre e numerose proposte di itinerari individuali su Portogallo continentale, Azzorre e Madeira. Da segnalare anche le proposte su Cipro, che ha riaperto da poco agli Italiani.