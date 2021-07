King Holidays investe su Malta con la formazione online













King Holidays torna a investire su uno dei principali prodotti della sua offerta e programmazione: Malta. E avvia un’operazione di co-marketing in collaborazione con Malta Tourism Authority, finalizzata alla promozione della destinazione, ma anche alla formazione per il trade: due appuntamenti sui suoi canali social, dal titolo “Bollicine da Malta”.

Dopo il primo appuntamento del 2 luglio, che ha visto Barbara Cipolloni, product manager di King Holidays, raccontare in diretta dal Roof Garden Radisson St Julian’s di Malta, il proprio viaggio nell’isola e presentare la situazione attuale anche a livello di procedure per l’imbarco, il percorso di formazione di King Holidays prosegue mercoledì 7 luglio.

Maya Francione, trade marketing coordinator di Malta Tourism Authority, insieme a Barbara Cipolloni, presenterà alle agenzie collegate via Zoom, il suo viaggio in formula green, e tramite una serie di foto e video farà una panoramica delle diverse opzioni offerte dalla destinazione per quanto riguarda le attività all’aria aperta, evidenziando le misure di sicurezza adottate per le diverse attività.

Quanto all’offerta estiva, sono diversi i pacchetti per il mese di agosto che il t.o. ha confezionato per l’arcipelago, con partenze garantite da Roma e Milano e soggiorni di 8 giorni e 7 notti in hotel 3/4/5 stelle con prima colazione inclusa.

Nella quota è inoltre compresa una polizza assicurativa stipulata con la compagnia assicurativa Axa, che garantisce una copertura anche in caso di fermo sanitario, e/o annullamento del viaggio per Covid-19, quarantena cautelativa, e rimborso spese dei servizi non usufruiti.

«Il sentiment dei clienti è sempre più positivo e c’è una gran voglia di partire – ha dichiarato Barbara Cipolloni – nelle ultime settimane riceviamo un centinaio di chiamate al giorno: i clienti hanno ancora bisogno di informazioni e rassicurazioni. Per questo torniamo a investire sulla formazione al trade».

Il Green Pass europeo è stato implementato proprio in questi giorni, e Malta, essendo stato il primo Paese europeo a raggiungere l’immunità di gregge si propone come una delle mete sicure in Europa per l’estate 2021.