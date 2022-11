King Holidays affida il commerciale a Roberto Minardi

Roberto Minardi è il nuovo direttore commerciale di King Holidays, tour operator incoming e outgoing che fa capo al Gruppo internazionale Springwater Tourism.

Il manager, che risponde direttamente all’amministratore delegato Americo de Sousa, si è insediato già la scorsa settimana negli uffici romani. A lui il compito di “consolidare il rapporto con il trade, rafforzando la penetrazione del brand sul territorio nazionale”.

Minardi, con oltre 30 anni di esperienza in ambito commerciale e vendite, ha ricoperto incarichi e collaborato con realtà come Sprintours, Alpitour, I Viaggi del Ventaglio, Settemari, Futura Vacanze e Oltremare Caleidoscopio.

“Ha un profondo know how trade e si occuperà anche della gestione delle relazioni con i network per i segmenti leisure, incentive e business travel”, chiariusce l’azienda in una nita.

«Punteremo a consolidare e fidelizzare le relazioni con le agenzie che hanno dimostrato continuità di collaborazione anche in questi anni difficili, supportandole nel loro percorso di rilancio, sviluppo e crescita. La nostra politica commerciale – anticipa Minardi – si orienterà sempre di più verso un approccio trasparente e meritocratico, volto a valorizzare i nostri asset in termini di impegni di prodotto e advance booking».

Dà il suo benvenuto ufficiale al manager Americo de Sousa: «Il 2023 sarà un anno molto importante, ricco di sfide per tutte le nostre divisioni: outgoing, incoming, incentive e business travel. Il settore sta attraversando una fase di grande fermento, ma ci muoviamo ancora in un contesto di incertezza generale: per questo è fondamentale agire con oculatezza, puntando sulla flessibilità e sul rafforzamento delle partnership con la distribuzione», afferma l’ad di King Holidays.