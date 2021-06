Kerzner gestirà l’One&Only Aesthesis di Atene













Kerzner International Holdings Limited sigla l’accordo con Grivalia Hospitality S.A. per la gestione del resort One&Only Aesthesis di prossima apertura ad Atene.

La società è proprietaria del marchio ultra lusso One&Only Resorts e degli iconici Atlantis Resort & Residences e si occuperà del resort sul lungomare di Glyfada, riportando in auge la struttura che un tempo è stata una delle location più glamour sulla costa ateniese attraverso il concetto di ospitalità lifestyle di One&Only.

La tenuta si estende per 21 ettari fronte mare, è inserita in una riserva forestale di 6 ettari, risponde alla crescente domanda di esperienze One&Only in Europa a seguito della recente apertura di One&Only Portonovi in Montenegro e all’annunciato sviluppo in corso di One&Only Kea Island in Grecia.

«Kerzner International è entusiasta di aggiungere Atene al proprio portfolio di destinazioni europee – ha commentato Philippe Zuber, ceo di Kerzner International –Con la sua posizione esclusiva e incredibile sulla spiaggia, appena fuori dal centro città, One&Only Aesthesis rappresenta la meta perfetta da cui iniziare, o dove chiudere in bellezza, la propria avventura greca godendosi l’esperienza ultra lusso One&Only. Prenderemo ispirazione dall’epoca d’oro di Atene per immaginare una celebrazione della vita e dell’energia. Stiamo proseguendo la nostra crescita strategica e lo sviluppo di One&Only a livello globale e siamo entusiasti di aggiungere un’altra esperienza in Grecia. I nostri partner, Grivalia, sono leader nel settore real estate su territorio ellenico e si impegnano a onorare la destinazione garantendo un’eredità per il futuro».

Fedele alla filosofia del marchio One&Only, il resort incarnerà in modo autentico la destinazione e celebrerà la riviera ateniese con un design sorprendente e intuitivo. One&Only Aesthesis si ispirerà alle acque azzurre e al panorama naturale che lo circonda, combinando eleganza greca e potenti elementi dominanti della mitologia come il fuoco e l’acqua, scolpiti in una tavolozza di pietra naturale e legno. Il resort riaccenderà la magia dei secoli passati attraverso esperienze curate con attenzione. Offrirà servizi innovativi per le famiglie con bambini pur conservando attentamente lo spazio per i soli adulti.

«A Grivalia Hospitality siamo felici di far rivivere un luogo simbolo della riviera ateniese unendo le forze con Kerzner International e il marchio One&Only, leader globali nell’ospitalità ultra lusso – ha aggiunto George Chryssikos, fondatore e presidente di Grivalia Hospitality – One&Only Aesthesis è destinato a imporsi come uno dei luoghi più iconici e cosmopoliti sul lungomare di Atene. Originariamente progettati da celebri architetti greci, fin dallo sviluppo a metà degli anni ’50 i bungalow, la spiaggia e il club che costituiscono la proprietà hanno ospitato personaggi del jet set locale e internazionale. Una volta completato il restyling, questo contemporaneo resort cittadino diventerà la destinazione di lusso più unica del Mediterraneo accessibile tutto l’anno».

Grande attenzione sarà riservata alla proposta culinaria. Ogni esperienza sarà definita da un ethos distinto, dall’energia, dal design e dal gusto regalando agli ospiti un’esperienza greca immersiva attraverso tutti i sensi. Il resort offrirà un beach club dove gli ospiti e i residenti potranno ritrovarsi dall’alba al tramonto.

Privacy garantita, con la maggior parte delle sistemazioni in ville indipendenti con piscina privata. Fra le soluzioni disponibili, anche la Villa One che ha definito nuovi standard in termini di esclusività.

Il resort ospiterà una Chenot Spa che proporrà programmi su misura e trattamenti progettati per migliorare la vitalità e la salute ottimale degli ospiti lungo tutto l’arco dell’anno. Completerà l’offerta un centro fitness, con spazi sia interni che esterni.