Kerten apre il Cloud 7 Hotel Roma ad aprile 2023













Kerten Hospitality lancia in Europa il marchio Cloud 7, con un boutique hotel nel pieno centro di Roma la cui apertura dovrebbe essere realizzata per aprile 2023.

Realizzato ai primi del Novecento, l’edificio si appresta a entrare in una nuova fase della sua storia, attraverso una partnership internazionale e a un modello di business innovativo. L’obiettivo è sviluppare un boutique hotel pienamente sostenibile e lifestyle nel pieno centro della Capitale, capace non solo di rispettare l’ambiente e il contesto storico, ma anche di prestare estrema attenzione alla riduzione di consumo d’acqua e d’energia.

L’operazione è stata strutturata in partnership con la famiglia Santucci – oggi alla terza generazione, storica proprietaria dell’immobile – e prevede un investimento di oltre 4 milioni di euro per una riqualificazione integrale.

Cloud 7 Hotel Roma offrirà servizi pensati non solo per l’hôtellerie e il pernottamento, ma anche per immergersi nel tessuto vivo della città, in un contesto ricco di collaborazioni artistiche, culturali e imprenditoriali con il coinvolgimento della community romana.

Theo Bortoluzzi, responsabile dello sviluppo di Kerten Hospitality in Europa, dichiara: «Dopo una crescita esponenziale in Medio Oriente, siamo molto orgogliosi di poter entrare nel mercato europeo con il nostro concept innovativo Cloud 7 attraverso la porta della città eterna, Roma. L’obiettivo che ci poniamo è di integrare, nella medesima struttura, tecnologia, servizi e innovazione, rispettando la visione della proprietà, ma condividendo l’ambizione di creare una destinazione che possa far nascere sentimenti, connessioni e ricordi indimenticabili per i clienti, generando allo stesso tempo ritorni di lungo termine per gli investitori».

Anche Ettore Santucci, rappresentante della proprietà e figura chiave in questo progetto, esprime la propria soddisfazione: «Crediamo che Roma, da sempre città di turismo mondiale e oggi pronta alla rinascita, possa rappresentare un laboratorio di innovazione e sperimentazione in ambito hôtellerie. Grazie alla collaborazione con Kerten Hospitality crediamo sia possibile dare vita a un nuovo modello di ospitalità, la lifestyle hospitality, secondo un approccio in grado di coniugare presente e futuro».

Kerten Hospitality gestisce alberghi, residenze, ristoranti e spazi lavorativi attraverso i propri marchi lifestyle Cloud 7, The House Hotel, Ouspace e vari brand f&b. Il giovane Gruppo è riuscito fin da subito a sviluppare una solida struttura che – ad oggi – include più di 35 progetti, molti dei quali in apertura tra il 2022 e il 2023.