Kenya Tourism Board, rappresentanza italiana a Pr & Go Up Communication













Kenya Tourism Board (Ktb) sceglie Pr & Go Up Communication Partners come ufficio di rappresentanza sul mercato italiano. Il mandato si estende anche a Francia e Germania, dove il network è rappresentato dalle agenzie Group Expression e Kprn, e a Regno Unito e Irlanda.

Obiettivo di Pr & Go Up Communication sarà promuovere e valorizzare la destinazione attraverso attività di ufficio stampa e media relation e operazioni di comunicazione integrata.

«Sono molto contenta di questo nuovo inizio – afferma Betty Radier, amministratore delegato di Kenya Tourism Board – Insieme all’expertise delle agenzie di Travel Lifestyle Network potremo bussare alla porta di un numero ancora più alto di turisti mentre pianifichiamo la ripresa del settore. Il turismo è stato duramente colpito dalla pandemia ma è proprio in questo momento che dobbiamo reagire e attivarci per non farci trovare impreparati con i viaggiatori non appena il settore ripartirà».

L’agenzia sarà il principale punto di riferimento per gli stakeholder della filiera turistica come tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree e incentive house. La collaborazione mira a rafforzare il percepito della destinazione in Italia nel momento della preparazione alla ripresa del turismo internazionale, facendo leva sui punti di forza.

Ovvero l’ampia offerta di safari, che si possono vivere in oltre 45 parchi nazionali, incluso il Maasai Mara, riserva naturale. La destinazione è anche nota per le spiagge bianche e per le esperienze adrenaliniche, come le avventure della collezione Magical Kenya Signature Experiences.

«L’inizio di questa nuova avventura rappresenta per tutti noi una ventata di positività – commenta Albert Redusa Levy, ceo di Pr & Go Up Communication Partners – L’expertise che contraddistingue le varie agenzie di Travel Lifestyle Network ci ha permesso di cooperare con grande sinergia, raggiungendo traguardi importanti per il momento storico che stiamo vivendo. L’ingresso di Kenya Tourism Board arricchisce il portfolio di destinazioni internazionali della nostra agenzia integrata e conferma la leadership del nostro network nel settore del turismo. Il cliente avrà al nostro interno tre figure di rilievo che lo seguiranno nelle persone di Chiara Borghi, che fa parte del board di direzione, Marialuisa Scatena ed Eva Barri».