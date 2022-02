Kenya, patto con l’Atta per il rilancio della destinazione













Missione rilancio della destinazione Africa per l’Atta, l’African Travel and Tourism Association, con la sigla di un patto di collaborazione per rianimare in modo significativo i settori del turismo e del trasporto aereo della regione, ovvero i settori hanno risentito maggiormente delle restrizioni provocate dalla Pandemia di Covid-19.

Durante un forum consultivo ospitato dall’Atta, che raggruppa oltre 600 imprese turistiche e di trasporto di 21 Paesi africani, un ruolo di primo piano lo giocherà il Kenya che nell’associazione conta oltre 90 membri tra i quali il Kenya Tourism Board (Ktb), Kenya Airways, Kenya Civil Aviation Authority e il Kenya Tourism Federation. Organismi chiave che hanno accettato di promuovere strategiche sinergie tra governo e settore privato per valorizzare il turismo e gli spostamenti nel Paese e oltre i confini.

Il presidente di Atta, Nigel Vere Nicoll, ha commentato: «Il turismo e l’aviazione sono settori simbiotici e hanno bisogno l’uno dell’altro per prosperare. Ci siamo incontrati per trovare soluzioni e un modo standard di operare in sicurezza, con adeguati protocolli, e per trovare idee che possono spingere i viaggi in Kenya. Abbiamo bisogno di collaborare per lanciare il messaggio “Karibu Kenya” al mondo e creare un clima di fiducia intorno al Kenya, Paese aperto e sicuro per i viaggiatori».

In particolare, già nel novembre del 2021, Kenya Airways ha avviato la collaborazione con il Ktb per promuovere il Kenya come destinazione turistica a livello internazionale e locale attraverso il marchio di Kq asset creando visibilità della destinazione attraverso la rete aerea di 41 destinazioni. Anche il vettore low cost Jambo Jet ha collaborato con Ktb per promuovere la destinazione ai viaggiatori nazionali e regionali.

E Betty Radier, ceo del Kenya Tourism Board, ha dichiarato: «Dobbiamo accelerare nelle sinergie e nelle partnership per il riavvio del turismo. Dobbiamo continuare a sfruttare le nuove opportunità di viaggio e prestare attenzione anche alle tendenze emergenti. Ad esempio, il periodo della pandemia ci ha dato l’opportunità di valorizzare il nostro turismo promuovendo il prodotto delle Magical Kenya Signature Experiences (Mkse), partecipando a forum ed esposizioni che lo indicano come offerta chiave per la ripartenza del nostro turismo incoming».