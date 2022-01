Kenya miglior destinazione safari ai World Travel Awards













Il Kenya continua a consolidarsi come migliore destinazione nel turismo wildlife dopo essere stato nominato World’s Leading Safari Destination 2021 ai World Travel Awards (Wta).

Negli ultimi nove anni, questa è l’ottava volta, e la settima consecutiva, che il Kenya si aggiudica il prestigioso titolo. La destinazione ha infatti vinto il premio nel 2013 e poi ancora nel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e infine nel 2021.

Tra i candidati per la categoria, le grandi destinazioni safari come Botswana, Sudafrica, Tanzania, Namibia, Zambia e Zimbabwe. Betty Radier, ceo di Kenya Tourism Board (Ktb), ha definito la vittoria una testimonianza dell’offerta unica che il Kenya può vantare quando si parla di prodotto ed esperienze legate al safari.

«Questo riconoscimento conferma il motivo per il quale il Kenya può fregiarsi di essere la patria dell’autentico safari africano. Si tratta di un premio senza dubbio meritato, ma possiamo fare ancora meglio e continueremo ad impegnarci per preservare e mostrare al mondo il patrimonio faunistico unico del nostro paese, per il bene delle generazioni future», ha affermato Radier.