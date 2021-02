Kenya Airways, i voli da Roma riprendono a giugno













Kenya Airways ripristina i voli da Roma Fiumicino a partire dal 7 giugno. La compagnia aerea volerà verso il Kenya due volte a settimana: lunedì e giovedì.

Il volo da Roma a Nairobi impiega 6 ore e 40 minuti e 6 ore e 50 minuti da Nairobi a Roma. La rotta è operata con Boeing 787-8 Dreamliner che dispone di 30 posti Business Class, 207 posti in Economy class.

«Siamo lieti di riprendere i voli settimanali per Roma – ha dichiarato Julius Thairu, chief customer & commercial officer di Kenya Airways – Continueremo a mantenere una programmazione in espansione per varie destinazioni attraverso la nostra rete rispettando le restrizioni attuali. Il nostro accordo di codeshare con Alitalia offre ai nostri clienti collegamenti da Roma per resto d’Italia, Europa, e Usa, e colleghiamo Nairobi al resto dell’Africa e alle isole dell’Oceano Indiano. Continuiamo a mantenere il più alto livello di sicurezza prima dell’imbarco e a bordo dei nostri aeromobili».

Kenya Airways continuerà a monitorare e aumentare la frequenza delle destinazioni appena le autorità apriranno il loro spazio aereo.

La partnership Kenya Airways-Alitalia offre collegamenti con lo stop a Roma Fiumicino con il resto d’Italia oltre ai collegamenti via Nairobi verso Mombasa, e altre destinazioni in Africa. È possibile aggiungere i voli da 14 aeroporti Italiani con Alitalia via Roma Fiumicino: Milano (Linate), Venezia, Verona, Trieste, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Brindisi, Lamezia, Napoli, Catania e Palermo.