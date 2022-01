Kenya Airways e South African: accordo per il lancio di una nuova compagnia aerea













Già lo scorso settembre South African Airways e Kenya Airways avevano firmato un accordo di cooperazione a lungo termine per creare una gruppo di compagnie aeree pan-africano. Ora il percorso sembra segnato e già nel 2023 potremmo vedere decollare un nuovo vettore pan-africano frutto di questa joint venture.

È stato lo stesso presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ad annunciare il progetto nel suo discorso di fine anno alla nazione. «Per stimolare il turismo, il commercio, l’impegno sociale e per sostenere l’integrazione continentale, il nostro vettore nazionale Kenya Airways collaborerà con i partner in Sudafrica per creare una compagnia aerea panafricana», ha dichiarato Kenyatta.

Proprio a settembre del 2021, infatti, i due gruppi del trasporto aereo continentale avevano firmato un memorandum comune volta a creare un unico gruppo pan-africano. Non sarà quindi una fusione vera e propria ma una condivisione degli asset, dei network e di un percorso comune futuro che porterà alla nascita di un vettore in comune. Secondo le prime indiscrezioni, inoltre, l’alleanza non dovrebbe escludere l’indipendenza delle due compagnie aeree sul mercato internazionale con la possibilità per entrambi i vettori di firmare accordi di codeshare e di altro tipo in forma separata per ciascun vettore.