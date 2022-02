Kenya Airways affida le vendite in Italia a Global Gsa













Kenya Airways ha scelto Global Gsa come suo agente generale per le vendite nel mercato italiano.

In virtù di questo accordo, dal 1° febbraio Global Gsa si occupa di tutte le attività commerciali per conto del vettore, tra cui anche il supporto e l’assistenza alle agenzie di viaggi e ai tour operator per le prenotazioni e la biglietteria.

«Siamo orgogliosi di rappresentare Kenya Airways nel mercato italiano, un vettore moderno ed efficiente, noto per offrire un eccellente servizio di bordo, attento alle esigenze dei passeggeri. Con Kenya Airways è possibile raggiungere non solo il Kenya, che rimane sempre una destinazione molto apprezzata dai passeggeri italiani, ma anche le principali destinazioni in Africa, attraverso comode coincidenze offerte dal vettore», ha commentato Patrizia Ribaga, managing director di Global Distribution Sales & Marketing (Global Gsa).

Kenya Airways è una delle principali compagnie aeree africane, con base a Nairobi, che collega 42 destinazioni in tutto il mondo.

«Con piacere annunciamo Global Gsa come agente generale per le vendite passeggeri in Italia. Ciò avviene in un momento in cui i viaggi sono ripresi a livello globale e segue anche il recente accordo di codeshare con Ita Airways che ora offre ai clienti maggiore scelta e flessibilità. Siamo lieti di iniziare a lavorare con Global Gsa per offrire un servizio di prima classe ai nostri clienti e aumentare le vendite nel Paese», ha detto Julius Thairu, chief commercial and customer officer di Kenya Airways.