Kempinski Hotels riapre tutti gli hotel in Cina

L’allentamento delle restrizioni sanitarie e la fine del lockdown stanno riportando gradualmente alla normalità anche il settore del travel in Cina. Per questo motivo, d’accordo con le autorità locali e seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Kempinski Hotels ha deciso di riaprire tutte le sue strutture nel Paese del Dragone.

«Stiamo attraversando un periodo senza precedenti l’industria dell’ospitalità, orami viaggiare non è più una questione di prezzo, ma è diventata una questione di sicurezza», ha detto a questo proposito Michael Henssler, chief operating officer Asia e member of the management board di Kempinski Hotels.

Per questo motivo, Kempinski ha lanciato un nuovo protocollo dal titolo quanto mai evocativo, “Kempinski White Glove Service”; una settantina di pagine che abbracciano tutte le singole unità delle strutture, dalle procedure di accoglienza al momento degli arrivi degli ospiti, dai comportamenti da tenere negli spazi comuni fino le regole da osservare nei momenti dedicati alla ristorazione e al rifacimento delle camere.