Kempinski Hotels nomina tre direttori di area per Medio Oriente e Africa













Kempinski Hotels si sta rilanciando in Medio Oriente e Africa e ha nominato tre albergatori esperti come area general manager per supervisionare un certo numero di hotel di lusso del gruppo, mantenendo allo stesso tempo la responsabilità dei propri hotel come direttori generali.

«Dato il panorama in continua evoluzione del nostro settore, questa nuova struttura operativa migliorata ci consente di essere il più vicino possibile ai nostri hotel e ci offre il quadro giusto per rimanere un partner commerciale flessibile e agile che si adatta e risponde in modo efficace e rapido alla domanda», spiega Bernold Schroeder, amministratore delegato ad interim e presidente del consiglio di amministrazione di Kempinski Hotels.

Sébastien Mariette è il nuovo area general manager levant. Ha iniziato a lavorare con Kempinski nel 2007 e ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel mondo, tra cui cluster general manager presso il Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea e Kempinski Hotel Aqaba in Giordania, managing director al The Capitol Kempinski Hotel Singapore nonché area general manager Egitto.

Anche Bulgaria, Gibuti, Cina ed Emirati Arabi Uniti sono state tappe della sua carriera in Kempinski negli ultimi 14 anni. In qualità di area general manager levant, d’ora in poi sovrintenderà ai tre hotel Kempinski in Giordania e al Kempinski Summerland Hotel & Resort Beirut, in Libano.

Proveniente da una famiglia di albergatori di successo, Karim Tayach ha vasta esperienza e competenza. Dal Qatar, non si occuperà solo di Marsa Malaz Kempinski, The Pearl e Kempinski Residences & Suites a Doha, ma anche del Kempinski Hotel Muscat nel Sultanato dell’Oman e del Kempinski Al Othman Hotel di Al Khobar, Saudia, in Arabia Saudita.

Tayach opera nel settore alberghiero di lusso da oltre 27 anni e ha iniziato come tirocinante in gestione aziendale presso l’Hyatt Regency Makkah in Arabia Saudita. È stato poi responsabile food & beverage dei Ritz Carlton Hotels a Dubai, Doha e Jakarta fino diventare general manager del Ritz Carlton Jakarta Pacific Place nel 2007 e poi general manager al Ritz Carlton Bali nel 2013. È un cittadino tunisino-tedesco che parla fluentemente inglese, tedesco, italiano, oltre alle lingue madre arabo e francese.

Esperto del settore alberghiero di lusso in Africa, Manish Nambiar è il nuovo area general manager responsabile di questa regione per Kempinski Hotels. È entrato a far parte dell’azienda nel 2004 come regional executive chef e ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali come direttore d’albergo a Kempinski Soma Bay in Egitto o al Kempinski Hotel Delhi in India. Nel corso della carriera negli ultimi 17 anni, è stato nominato cluster general manager di Kempinski Kenya e successivamente general manager del Kempinski Hotel Gold Coast City, Accra in Ghana, dove ha posizionato l’hotel come leader di mercato. Oltre alla sua posizione di direttore generale ad Accra, ora supervisiona nel nuovo ruolo Villa Rosa Kempinski Nairobi e Olare Mara Kempinski Masai Mara in Kenya, Djibouti Palace Kempinski, Kempinski Seychelles Resort e tre hotel in Egitto, Kempinski Nile Hotel e Royal Maxim Palace Kempinski al Cairo e Kempinski Hotel Soma Bay.