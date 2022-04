Kempinski Hotels nomina Timur Sentuerk coo Europa













Timur Sentuerk è il nuovo chief operating officer, Europe, Middle East & Africa (con ingresso nel cda) di Kempinski Hotels.

Con un’esperienza trentennale in ambito operativo e finanziario, Sentuerk ha lavorato per importanti realtà dell’ospitalità come Ritz-Carlton, Mandarin Oriental, Langham Hospitality Group. Il neo coo entra in Kempinski dopo essere stato chief people officer per la startup Pure Data Centres a Londra.

«Nel corso della sua carriera Timur Sentuerk ha acquisito una grande esperienza di leadership operativa e aziendale – ha dichiarato Bernold Schroeder, amministratore delegato del Gruppo Kempinski e presidente del consiglio di amministrazione di Kempinski AG – Poiché nel prossimo futuro avremo nuove aperture e acquisizioni nella regione Emea, Timur si unisce al team in un momento cruciale».