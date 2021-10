Kempinski conferma Isidoro Geretto chief financial officer













Il supervisory board di Kempinski Group ha confermato Isidoro Geretto come chief financial officer.

«Grazie al suo background nel mondo dell’ospitalità, riesce a guidare al meglio la performance finanziaria del Gruppo e ci permette di raggiungere gli obiettivi di lungo termine. Specialmente durante la pandemia, Geretto è stato determinante per la continuità aziendale», dichiara Bernold Schroeder, chief executive officer Kempinski Group.

Isidoro Geretto ha lavorato per Carlton Hotel St. Moritz in Svizzera, per Swissȏtel e per l’Hotel International Zurich. A seguire, tra le altre, è stato parte dell’Hotel Bellevue Palace di Berna, di Swissȏtel Hotels & Resorts e di Fairmont Raffles. Il cfo è entrato in Kempinski nel 2019 come vice president finance Middle East & Africa, per poi diventare acting chief financial officer nel 2020.