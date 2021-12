Kel 12 e Maurizio Levi, l’Arabia Saudita in quattro itinerari













Focus Arabia Saudita nel roadshow con le agenzie di viaggi organizzato da Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi, in collaborazione con Saudi Tourism Authority.

Sono quattro i viaggi proposti dai due marchi per conoscere e approfondire la destinazione: un itinerario Kel 12, a carattere culturale con particolare attenzione al comfort, un tour Viaggi Levi, più concentrato e dallo spirito più avventuroso e due tour in collaborazione tra i due brand.

Novità recente è l’itinerario ideato e accompagnato da Maurizio Levi, con partenza unica dall’8 al 18 marzo 2022: “Le radici di pietra tra le sabbie del Nefud”, per esplorare, oltre ai siti più noti, anche l’area settentrionale del Paese, tra dune di sabbia rossa e incisioni rupestri.

«L’Arabia Saudita rappresenta parte della storia de I Viaggi di Maurizio Levi, che già nel 2002 è stato pioniere nel Paese – afferma Gianluca Rubino, amministratore delegato delle società – E finalmente, grazie alla recente riapertura turistica, possiamo continuare a farla scoprire ai nostri viaggiatori, con lo stile che ci caratterizza e itinerari nuovi».

Si sono concluse con successo le prime serate dedicate alla destinazione a Bergamo, Bologna e Roma. Appuntamenti in location dalla forte vocazione culturale e artistica, in linea con la filosofia dei due brand, per presentare un Paese insolito, ancora sconosciuto al turismo, ricco di storia e mistero.

Momenti di incontro e formazione ma anche occasioni per vivere esperienze legate alla cultura e alle tradizioni del territorio. Visite guidate private hanno infatti preceduto le presentazioni, condotte da Marco Restelli, giornalista e orientalista, oltre che esperto Kel 12-Viaggi Levi e da Saudi Tourism Authority. Dalle Cantine Berlucchi, esempio di restauro conservativo e valorizzazione delle tradizioni della Franciacorta, a Palazzo Fava, con il ciclo di affreschi dei Carracci, fino al Museo Maxxi, per ammirare la mostra fotografica Amazônia di Sebastião Salgado, in compagnia di Natalino Russo, fotografo professionista del National Geographic.

«Siamo soddisfatte del riscontro entusiastico ottenuto dagli agenti – affermano Daniela Di Berardino e Valeria Bertalero, responsabili commerciali centro sud e nord Italia – Si tratta di preziose occasioni di incontro e confronto, che porteremo avanti nel 2022 insieme a nuovi progetti e sinergie con le agenzie di viaggi partner».