Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi, al via la rassegna “Parole in Viaggio”













Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi hanno dato il via agli appuntamenti dal vivo e in diretta streaming della rassegna “Parole in Viaggio”, nata per ritrovare il piacere dello stare insieme e conversare degli attuali e futuri orizzonti di viaggi.

La prima serata, il 2 marzo, è stata dedicata all’Arabia Saudita – Paese avvolto da mistero e fascino, dai molti contrasti e ancora poco noto ai più – in collaborazione con Saudi Tourism Authority, con il supporto di Ambimed Group e Qatar Airways.

In diretta da Palazzo Castiglioni a Milano, gli esperti hanno dialogato con Marco Cattaneo, direttore magazine National Geographic Italia, per raccontare la destinazione da varie prospettive, in una serata di confronto e approfondimento.

«Ci è sembrato naturale dedicare questo primo appuntamento, in collaborazione tra i due brand, proprio all’Arabia Saudita: una destinazione insolita, ma ricchissima dal punto di vista archeologico, storico e naturalistico, in linea con la filosofia Kel 12 e che rappresenta parte della storia de I Viaggi di Maurizio Levi, già nel 2002 pioniere del turismo nel Paese – afferma Gianluca Rubino, amministratore delegato delle società – Gli esperti che sono intervenuti sono profondi conoscitori del Paese, grandi specialisti in differenti campi, che hanno saputo raccontarlo senza filtri da varie prospettive: dalla storia millenaria ai molti siti d’interesse archeologico, dalla passata all’attuale situazione sociale ed economica, dalla visione femminile e delle nuove generazioni, dalla ricchezza naturalistica ai progetti futuri in termini di sostenibilità e rigenerazione».

Si sono alternati in dialogo con Marco Cattaneo Maurizio Levi, pioniere ed esploratore nel paese, Matteo Prato, country manager di Saudi Tourism Authority, Marco Restelli, giornalista e storico delle religioni orientali, Eleonora Bertuzzi, esperta di Arabia Saudita, Fabrizio Crusco, archeologo del Dipartimento di Arti Islamiche del Museo del Louvre e Giovanni Chimienti, biologo marino e zoologo presso l’Università di Bari e National Geographic Explorer.

«Già con la riapertura turistica di fine 2021, i riscontri dai nostri viaggiatori sono stati incredibili; per questo crediamo molto nell’Arabia Saudita come destinazione turistica del 2022 e per i prossimi anni – aggiunge Rubino – La programmazione Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi prevede ben quattro itinerari, per far scoprire ai viaggiatori il Paese, secondo lo stile che ci caratterizza: un itinerario Kel 12, a carattere culturale con particolare attenzione al comfort, un tour Viaggi Levi, più concentrato e dallo spirito più avventuroso e due tour in collaborazione tra i due brand, perfetto equilibrio di scoperta, cultura e comfort, tra cui l’itinerario ideato e accompagnato da Maurizio Levi, con partenza unica dall’8 al 18 Marzo 2022: “Le radici di pietra tra le sabbie del Nefud”, per esplorare, oltre ai siti più “noti”, anche l’area settentrionale del Paese, tra dune di sabbia rossa e incisioni rupestri».