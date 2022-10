Kel 12, crociere expedition di lusso in Antartide con Ponant

L’Antartide entra nella programmazione di Kel 12 con le crociere expedition del partner Ponant. Una novità annunciata nel corso di una serata evento a Milano: ai viaggiatori presenti in sala e in streaming è stato presentata la destinazione, con le due piattaforme di ghiaccio più grandi del mondo, patria di balene, foche, leoni marini e pinguini, da vivere a bordo delle navi rompighiaccio con alti comfort, attenzione alla sostenibilità e supporto scientifico.

«Da tempo avevamo incluso l’Antartide nella nostra programmazione ma ora siamo felici di poterla proporre con il partner che più è coerente con noi: Ponant – dice Gianluca Rubino, amministratore delegato di Kel 12 – Con la compagnia di navigazione francese condividiamo il concept di viaggi per gruppi di dimensioni limitate, le pratiche della sostenibilità ambientale, comfort e servizio a livelli da concierge, il coraggio di osare destinazioni poco esplorate, la presenza di guide ed esperti ricercatori che danno un enorme valore aggiunto. La partnership con Ponant ci pone come referente per le agenzie di viaggi la cui clientela condivide e apprezza questi valori, quale che sia la meta della crociera».

Le agenzie potranno offrire alla clientela nuove opportunità di viaggio, comprese diverse spedizioni consigliate per una clientela più esigente, abbinando alla dimensione naturalistica e di ricerca il piacere di vivere a bordo di un’imbarcazione di sole 123 cabine e suite, varata nel settembre 2021 e alimentata in modo ibrido da batterie elettriche e gas liquido.

«Con piacere presento al mercato italiano crociere e spedizioni sugli yacht Ponant – aggiunge Stephen Winter, international sales director di Ponant – Siamo molto conosciuti in Francia, Stati Uniti, Australia, Germania e Uk, questa è una buona opportunità per diffondere i nostri eccezionali prodotti in Italia. Siamo leader nel mondo nel segmento luxury expedition cruises; con la flotta più moderna che esista offriamo crociere in ogni continente. Le nostre navi sono boutique hotel galleggianti, con quel tocco e savoir faire tipicamente francese e la massima attenzione al cliente. Proprio la settimana scorsa siamo stati premiati dai lettori di Condé Nast Travel Usa con il primo posto come Small Ship Cruise Company e il primo posto come Small Ship Cruise company».