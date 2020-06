Karisma lancia il webinar Live from the World

Karisma Travelnet ha organizzato per giovedì 18 giugno alle ore 14.30 il webinar dal titolo Live from the World.

A questo primo seminario online parteciperanno alcuni Enti del turismo con i loro corrispondenti che, collegati dalle varie sedi nel mondo, informeranno gli agenti di viaggi sulle novità riguardo eventuali aperture e misure Covid da rispettare. E, soprattutto, gli agenti di viaggi avranno modo di interagire ponendo le proprie domande.

All’appuntamento del 18 giugno saranno presenti Thailandia, Giordania, Egitto, Marocco e Malesia.

Seguirà un secondo webinar giovedì 2 luglio che avrà per protagonisti Paesi diversi.