Kappa Viaggi porta in agenzia "Buono Acquisto X2"













Kappa Viaggi lancia l’operazione Buono Acquisto X2: fino al 31 dicembre 2022, il valore dei buoni acquisto per gli adv sarà dunque raddoppiato.

Nel dettaglio, l’agente riceverà un buono di 10 euro (invece di 5 euro) per ogni prenotazione effettuata direttamente dal sito web dell’operatore, per qualsiasi destinazione. E un buono di 20 euro (invece di 10 euro) per ogni prenotazione effettuata direttamente da sito sulle destinazioni Spagna e Grecia.

Per la prima prenotazione effettuata (da sito web o via booking), invece, si riceverà un buono da 50 euro.

«Le vendite sono molto forti sulla destinazione Spagna, un po’ più deboli sulla Grecia – ha dichiarato Michele Mazzini, direttore generale Kappa Viaggi – Kappa Viaggi ha molto prodotto su quest’ultima destinazione: Creta, Rodi e Corfù principalmente».

«L’idea è di far capire alle agenzie che Kappa Viaggi non è solo uno specialista sul medio e lungo raggio ma anche sul bacino mediterraneo con un’offerta club o prodotti generalisti. Quest’operazione ha, quindi, lo scopo di portare gli agenti a scoprire questo prodotto e a offrirlo alla propria clientela», ha concluso Mazzini.