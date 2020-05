Kappa Viaggi, Mazzini: «Partenze possibili solo dal 1° settembre»

Le prime partenze possibili sono state fissate per il 1° settembre, ma se sarà possibile si farà qualcosa anche prima. Con una lettera aperta alle agenzie di viaggi, il direttore di Kappa Viaggi, Michele Mazzini, rassicura il trade e annuncia le linee guida dell’operatore appartenente al gruppo francese NG Travel. «Così come tutto il Gruppo, abbiamo deciso di annullare le partenze fino al 26 giugno. La situazione è aggiornata ogni 15 giorni, ma se dovesse migliorare sarà nostro dovere e piacere aprire le prenotazioni prima di settembre».

Per Mazzini però, la ripresa non avverrà prima di “fine autunno/inizio inverno verso delle destinazioni a medio raggio”. Nonostante questo, “KappaViaggi è sempre presente sul mercato italiano ed è rimasto in contatto permanente con tutti i network e con le agenzie indipendenti attraverso i propri promoter. Vari webinar sono stati organizzati, tanto a livello di network che di singole agenzie e ancora ne sono previsti nel futuro. È inoltre mia intenzione organizzare a livello di network delle tavole rotonde in diretta per rispondere a tutte le domande degli agenti”.

Per quanto riguarda la questione voucher, Mazzini ammette qualche ritardo nella loro erogazione. Il motivo però, è presto detto. «Il nostro sistema è gestito per più Paesi e abbiamo quindi dovuto lavorare sulla tecnologia per armonizzare il documento ma allo stesso tempo renderlo valido secondo la legislazione di ogni singola nazione in cui siamo presenti. Confermo quindi che a breve i voucher copriranno le somme corrisposte nella loro totalità (al netto della commissione) o secondo gli acconti ricevuti», conclude Mazzini.

Per gli gli appartenenti a tutte le categorie (corpo medico, forze dell’ordine, ecc.) che hanno fatto fronte durante l’emergenza Covid-19, infine, Kappa Viaggi riconosce uno sconto di 150 euro per persona, cumulabile con le promozioni esistenti.