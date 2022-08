Juniper Group acquisisce Ist Cruise Technology













Juniper, società globale di tecnologia per i viaggi e leader nelle soluzioni online per l’industria del turismo con i marchi Juniper e Cangooroo, ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Ist Cruise Technology, compagnia tecnologica che offre soluzioni per la vendita online di crociere.

«L’obiettivo del nostro progetto è crescere in base al grande successo che Juniper e Ist hanno raggiunto nel settore turistico. L’acquisizione fa parte della nostra strategia per continuare a essere l’azienda leader in soluzioni tecnologiche per il settore dei viaggi, aggiungendo al contempo al nostro portafoglio di prodotti la tecnologia e l’esperienza di un team altamente specializzato con il know how nel settore delle crociere e le sue esigenze – ha commentato Juan Mateos, direttore generale di Juniper – Incorporando Ist tutti i nostri clienti saranno in grado di beneficiare di soluzioni multi-prodotto più complete, con le crociere che sono un altro elemento differenziante all’interno del nostro portafoglio d’ora in poi. I clienti di Ist potranno accedere a soluzioni di distribuzione dinamica per tutti i prodotti offerti dai motori di prenotazione Juniper e Cangooro».

Per Jaime Sastre, ceo di Juniper Group che fa base a Palma di Maiorca, l’acquisizione «è un altro passo nel nostro obiettivo di creare un portafoglio di società tecnologiche dedicate a fornire soluzioni al settore turistico a livello globale, pur essendo guidato dalla mano di esperti».

Manuel Sardi, ceo di Ist, ha dichiarato: «Unirsi a Juniper e il suo gruppo è senza dubbio una garanzia per il futuro che ci permetterà di offrire il prodotto da crociera a livello globale a più distributori e di rafforzare ancora più legami con il settore e con i nostri clienti. La leadership di Juniper ci consentirà di aumentare immediatamente prodotti e servizi».