Jump accelera sul prodotto Italia

Avanti tutta sull’Italia per l’estate 2020. È l’obiettivo di Jump, il portale dedicato al packaging di Settemari, ormai dentro alla Fase 2 e in attesa delle indicazioni dalle istituzioni per riprendere tutte le attività, dall’accoglienza in hotel, ai trasporti e ai servizi complementari.

Intanto, però, Jump implementa i suggerimenti di viaggio per le destinazioni italiane, con proposte in varie regioni e con diverse tipologie di soggiorno, non solo al mare, ma anche in montagna, al lago, nei borghi storici o nelle città d’arte.

Sono numerose anche le proposte marchiate Jump Plus, contrattualizzate direttamente dal tour operator e su cui “si pone una bandierina come garanzia di qualità”, si legge nel comunicato.

La piattaforma ha voluto semplificare ulteriormente la ricerca di prodotti in Italia grazie ai banner in homepage, divisi per regioni o per tipologia di vacanza, che permettono di accedere, con un clic, alle numerose proposte che variano anche nel numero di notti, non solo la settimana standard ma anche short break, abbinabili fra loro per creare dei veri e propri itinerari personalizzati.

«Sono un’agente di viaggi nel profondo, anche se la mia vita professionale è un po’ cambiata negli ultimi anni, ma il cordone ombelicale è ancora molto stretto. Tanto che per realizzare questa implementazione di prodotti in Italia ho voluto coinvolgere, oltre ai miei collaboratori, anche alcune agenzie nel cercare offerte, inusuali, fuori dai circuiti più battuti ma non per questo meno affascinanti», commenta Leonardo Rosatelli, amministratore delegato di Jump.