Julia Simpson sostituisce Gloria Guevara alla guida del Wttc













L’executive committee member di Iag (International Airline Group) Julia Simpson sostituisce Gloria Guevara Manzo come presidente e ceo del Wttc dopo quattro anni. L’ex segretario del turismo del Messico, Gloria Guevara, ha guidato il World Travel & Tourism Council da agosto del 2017 contribuendo al rinnovamento dell’associazione in un periodo di profonde trasformazioni per il turismo, incluso la gestione dell’impatto della pandmeia da Covid-19.

Julia Simpson, che entrerà ufficialmente in carica a partire dal prossimo 15 agosto,viene dal settore aereo e ha ricoperto vari ruoli nei board di British Airways e Iberia fino alla carica di chief of staff di International Airlines Group (che include le suddette compagnie aeree insieme a Vueling e Aer Lingus), e ha lvaorato anche nel governo del Regno Unito come cosulente del primo miistro inglese.

«Lascio il Wttc con profonda tristezza, sono orgogliosa di aver guidato un team talentuoso e variegato lavorando con le migliori industrie del turismo mondiale che sono membri del Wttc e costruendo forti relazioni con i governi di tutto il mondo – ha detto Gloria Guevara – lascio l’associazione in una posizione più forte come voce del settore privato e dei leader dell’agenda globale del travel. Sotto la guida di Julia sono sicura che il Wttc continuerà a crescere da protagonista scrivendo il prossimo capitolo del settore e tornando alla piena ripresa».

Per Julia Simpson è «con enorme piacere e privilegio che assumo la guida del Wttc in un momento in cui si vede la via d’uscita alla peggiore crisi della storia. Il travel & tourism gioca un ruolo fondamentale nell’economia globale con oltre 330 milioni di posti di lavoro occupati nel 2019. In molte comunità questo è la spina dorsale dell’economia di molte famiglie che sono state messe in ginocchio dalla pandemia. Puntiamo alla leadership del di un settore che vuole riaprire in sicurezza in tutto il mondo e mi auguro di dare forma e guidare le ambiziose prospettive del turismo per raggiungere gli obbiettivi di crescita inclusiva e sostenibile a lungo temrine».