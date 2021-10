Jnto porta il Giappone in fiera e attende la riapertura dei viaggi internazionali













Una partecipazione, quella del Jnto – Japan National Tourism Organization in fiera a Rimini, che lascia intendere piena fiducia nella ripresa dei flussi turistici, una volta che i viaggi tra Italia e Giappone saranno nuovamente consentiti.

L’ente di promozione del turismo per il Giappone rinnova la propria partecipazione al prossimo appuntamento fieristico a Rimini per avere nuove occasioni di networking con i partner, gli agenti di viaggi e i giornalisti di settore. E nonostante la protratta chiusura dei confini del Paese del Sol Levante al turismo internazionale, la partecipazione dell’ente all’evento implica un’attenzione dell’ente al mercato italiano.

A poco più di un anno dal suo insediamento, il direttore Toru Kitamura, commenta così la partecipazione al Ttg Travel Experience: «La scorsa estate, in Giappone, si sono svolti i Giochi Olimpici e Paralimpici e molti atleti italiani si sono distinti per le loro performance. Seppure in piena pandemia, l’impegno di staff e atleti ne hanno permesso lo svolgimento. Il Giappone, sebbene in ritardo rispetto a Europa e Stati Uniti, ha avviato la sua campagna vaccinale, e ad oggi (dati del 13/9, ndr) il 50,9% della popolazione è completamente vaccinata. La libertà dei flussi turistici pre Covid è ancora lontana, tuttavia, nell’ottica della ripresa del turismo, la sede di Roma di Jnto intende continuare a collaborare con gli attori dell’industria turistica italiana e a informare sull’offerta turistica giapponese».

E proprio per rinsaldare i rapporti con partner, stakeholder della filiera, e giornalisti di settore, Jnto conferma il duplice appuntamento con il roadshow e con gli incontri in presenza in diverse località d’Italia: due gli incontri attualmente previsti, salvo variazioni dovute alla pandemia; il primo a Cagliari nel mese di novembre, e il secondo a Udine tra febbraio e marzo (data da definirsi).

Ai due appuntamenti in presenza si andrà ad aggiungere un programma di appuntamenti online tra dicembre e gennaio.

Presso lo stand di Jnto sono previste anche delle deguastazioni di saké, grazie a tre sessioni di degustazione previste quattro volte al giorno: il 13 di ottobre alle 11, 13, 15 (riservato alla stampa) e alle 17; tre sessioni, invece, il giorno 14 ottobre alle 11, 13 e 15.