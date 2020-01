JK Place sbarca a Parigi, lusso italiano in Francia

Ori Kafri arriva a Parigi con il primo indirizzo internazionale del brand JK Place. Concepito come l’elegante dimora privata di un collezionista, JK Place Paris è ospitato all’interno di tre edifici neoclassici che si sviluppano intorno a un’ampia corte centrale su cui affaccia il giardino d’inverno.

Le 29 camere e suite e le aree comuni accolgono gli ospiti in ambienti luminosi e dalle dimensioni generose studiati ad arte dall’architetto fiorentino Michele Bцnan, firma di tutti gli indirizzi del Gruppo fin dall’esordio, che qui si è ispirato al lusso discreto delle case di Hubert de Givenchy.

Lampade, tavoli, sedute, quadri e sculture dal ‘700 agli anni ‘40, ‘50 e ‘60 – inclusi pezzi unici firmati Jacques Adnet, David Hicks, Jansen e Poillerat – sono stati scelti personalmente da Bönan al Marché-aux-Puces di Saint-Ouen e vestono gli ambienti non secondo una disposizione pianificata a tavolino ma sull’onda di una composizione personalissima ed emozionale che è caratteristica imprescindibile del dna del brand.

Il ristorante e lounge Casa Tua, prima apertura europea del brand italo-americano, regala un’esperienza nell’esperienza, dove servizio e accoglienza fanno la differenza. Qui l’executive chef Michele Fortunato accompagna gli ospiti interni ed esterni in ogni momento della giornata – dalla colazione al dopo cena – con proposte della tradizione mediterranea e francese che utilizzano materie prime stagionali di alta qualità.

La Sisley Spa di 350 mq, posizionata al piano interrato, è l’ideale per rigenerarsi dopo una giornata di shopping o esplorazione in città. A disposizione degli ospiti una piscina, sauna, hammam e due cabine trattamenti di cui una matrimoniale. L’area fitness dispone di una palestra attrezzata con i più moderni macchinari Technogym e di una zona crossfit. JK Place Paris propone inoltre percorsi di allenamento in città, che permettono agli ospiti di mantenersi attivi scoprendo al contempo attrazioni culturali, indirizzi gourmet e lifestyle da non perdere nei diversi quartieri parigini.

«L’apertura di JK Place Paris è una sfida importante perché nella capitale francese ci troveremo a confronto con tutti i principali brand di ospitalità di lusso internazionali, ma rappresenta solo l’inizio di un percorso internazionale di più ampio respiro – commenta Ori Kafri, ideatore e fondatore del marchio JK Place – Siamo pronti per continuare a stupire i nostri ospiti più affezionati e per conquistarne di nuovi con la creatività e l’eleganza Made in Italy che contraddistinguono gli hotel JK Place, offrendo loro un luogo dove possano sentirsi a casa nelle migliori destinazioni a livello globale».