Jet fuel, prezzi in discesa anche ad agosto

***Dopo la pubblicazione sulla propria pagina Facebook del programma per il turismo di Fratelli d’Italia, #Maavi – investita da accuse di faziosità – promette par condicio e lo fa avviando un ciclo di incontri con le varie forze politiche in diretta YouTube. Un format dal titolo “#Elezioni2022: quali sono le proposte dei partiti per il turismo organizzato”, messo in piedi in vista delle consultazioni del 25 settembre ***