Jens Thraenhart è il nuovo ceo di Barbados Tourism Marketing













Il consiglio di amministrazione di Barbados Tourism Marketing Inc – Btmi annuncia la nomina di Jens Thraenhart a ceo dell’agenzia di marketing dell’isola, a partire dal 1° novembre 2021.

Thraenhart vanta 26 anni di esperienza nel settore del turismo ed è stato selezionato tra un pool iniziale di 178 candidati, provenienti da tutto il mondo. La lista includeva anche 20 candidature da Barbados e 27 dall’area dei Caraibi. Il processo di ricerca e selezione è stato condotto da Profiles Caribbean Inc. e da un sottocomitato del Board di Btmi e da professionisti del settore.

Questo annuncio darà inizio a un nuovo percorso organizzativo che vedrà una transizione verso una società di marketing più commerciale rimodellando la propria attività per competere al meglio nella nuova era pandemica del turismo globale

Tedesco-canadese, Thraenhart è un professionista del turismo globale, esperto in strategia e sviluppo che vanta numerose esperienze di leadership dal Nordamerica all’Asia grazie ai suoi incarichi con Canadian Tourism Commission (ora Destination Canada), Fairmont Hotels & Resorts (ora parte di Accor), e più recentemente come direttore esecutivo del Mekong Tourism Coordinating Office, dove ha realizzato pluripremiate campagne e iniziative, e ha creato l’ente turistico Destination Mekong per promuovere la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato.

Parla correntemente tre lingue, tra cui inglese, francese e tedesco, oltre a spagnolo di base, tailandese e mandarino, e ha grande esperienza nell’esecuzione di soluzioni tecnologiche innovative nel marketing turistico.

Esperto di turismo outbound in Cina, ha vissuto a Pechino per cinque anni ed è cofondatore dell’agenzia di tecnologia di viaggio Dragon Trail, è stato autore dei libri China Travel Trends nel 2010 e nel 2012 e ha presieduto il capitolo cinese della Pacific Asia Travel Association (Pata). È il secondo vicepresidente dell’Affiliate Members Board dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (Unwto) e ha operato in vari consigli dell’industria turistica, tra cui Pacific Asia Travel Association (Pata), Hospitality Sales and Marketing Association (Hsmai), International Federation of It and Travel & Tourism (Ifitt), creando relazioni chiave tra gli stakeholder nei mercati prioritari per il turismo di Barbados.

Thraenhart è stato tre volte riconosciuto come una delle Top 25 Most Extraordinary Minds in Travel and Hospitality, una delle Top Rising Stars nel settore dei viaggi per Travel Agent Magazine ed è stato inserito nella Hall of Global Tourism Heroes nel 2021. Thraenhart, che vanta un Mba alla Cornell University, sta attualmente completando la sua tesi di dottorato incentrata sul “rafforzamento della resilienza dell’integrazione del turismo attraverso la collaborazione degli stakeholder” presso la Hong Kong Polytechnic University.

«Il team di Barbados Tourism Marketing Inc ha svolto un grande lavoro di riapertura dei mercati, utilizzando le loro competenze, esperienze e le relazioni commerciali stabilite – ha commentato Roseanne Myers, chairman di Btmi – Crediamo che insieme alla conoscenza turistica internazionale di Jens, alla sua comprovata esperienza nell’esecuzione di strategie e alla sua visione imprenditoriale, Btmi emergerà da questo periodo di pandemia, diventando una società di destination marketing molto più forte e performante che porterà maggiori benefici alla nostra industria e all’economia in generale. Abbiamo intrapreso la sfida di trovare il miglior candidato per la posizione di ceo per aiutarci a plasmare la strada verso il futuro, e siamo soddisfatti della scelta fatta dopo un processo di selezione in totale trasparenza. Diamo il benvenuto a Jens nel team di Barbados».