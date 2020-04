Jean-Marc Mocellin è il nuovo ceo di Tahiti Tourism

Nominato lo scorso 13 gennaio durante la riunione del Consiglio di Tahiti Tourisme, Jean-Marc Mocellin è ufficialmente il nuovo ceo di Tahiti Tourisme dallo scorso 6 aprile.

Già noto in Polinesia Francese e nell’industria del turismo polinesiano, Jean-Marc non è nuovo nelle isole, avendo già lavorato in passato a Tahiti per 23 anni per il gruppo Beachcomber, oggi noto come InterContinental Resort Tahiti.

A causa della situazione attuale, Jean-Marc non ha potuto tornare sulle isole di persona per entrare in carica. Attualmente a Nouméa, dove ha lavorato come ceo di New Caledonia Tourism per 3 anni, arriverà ne Le Isole di Tahiti non appena i collegamenti aerei saranno nuovamente disponibili. Tuttavia, ha già iniziato a lavorare in remoto da lunedì 6 aprile ed è in costante contatto con il team di Tahiti Tourisme.

All’inizio di questa settimana, Jean-Marc ha inviato un messaggio ai membri del Consiglio di Tahiti Tourisme per ringraziarli e inviare il suo supporto. Questa crisi senza precedenti sta, infatti, colpendo seriamente il settore del turismo, la principale risorsa economica della Polinesia Francese. Per questo motivo, il team di Tahiti Tourisme ha lavorato costantemente per mantenere il collegamento con partner e viaggiatori nazionali ed internazionali, attraverso campagne digitali che mostrassero comunicazioni positive e messaggi di sostegno all’economia locale. Jean-Marc si rivolge ai membri del consiglio assicurando che “l’intero team di Tahiti Tourisme sarà totalmente dedito a far riprendere il nostro turismo il più rapidamente possibile”.