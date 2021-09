Ja Resorts &Hotels si affida a Spazio Gsa per il mercato Italia













Nuovo rappresentante commerciale, marketing e comunicazione per Ja Resorts & Hotels. Sarà infatti la romana Spazio Gsa ad occuparsi di far conoscere il prodotto al mercato del tour operating italiano, attualmente unico canale di vendita dell’azienda alberghiera, nonché di curare i rapporti con tutto il mondo del trade.

Spazio Gsa metterà quindi a disposizione la propria forza vendite sul territorio, composta da tre sale representative per il nord Italia, per il centro Italia e per il sud, isole comprese, per promuovere il portfolio costituito da sette alberghi a Dubai, due alle Seychelles e uno alle Maldive.

«In un momento veramente difficile per tutto il nostro settore, Ja Resorts & Hotels offre strutture di altissimo livello in destinazioni di grande interesse turistico, la maggioranza delle quali a Dubai, che anche in questo periodo di restrizioni nei viaggi per i nostri connazionali, è raggiungibile essendo nella lista D del ministero della Salute – spiega il ceo di Spazio Gsa Francesco Veneziano – Noi rimaniamo sempre fedeli alla nostra tradizione di rispetto della filiera del turismo. Abbiamo quindi spiegato al management di Ja l’importanza dei tour operator e delle agenzie di viaggi nel mercato italiano, ottenendo che la politica distributiva dei prodotti passi esclusivamente all’interno del travel trade».