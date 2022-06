It’s More Fun for All, così le Filippine promuovono l’inclusione













Si chiama It’s More Fun for All la nuova campagna delle Filippine che promuove l’inclusione e l’accessibilità nel settore turistico.

La campagna mette in evidenza i programmi dell’Ente, ovvero: l’integrazione, la difesa dei diritti delle donne e della sicurezza dei bambini, il turismo senza barriere e il riconoscimento dei servizi di eccellenza.

«Attraverso questa campagna, crediamo che le nostre battaglie per l’emancipazione delle donne, per le persone con disabilità e per la protezione dei bambini nel turismo otterranno il sostegno necessario da parte dei governi locali e degli operatori del turismo per rendere il nostro settore più inclusivo, accessibile, sicuro e divertente per tutti», ha dichiarato la segretaria al Turismo Berna Romulo-Puyat.

Tourism worcs, ad esempio, è un programma a sostegno dei temi sociali che mira ad educare gli operatori turistici sul loro ruolo nell’eliminazione degli abusi su donne e bambini. Ciò comporta la formazione degli operatori turistici sulle leggi che tutelano le donne e i bambini, nonché sulle politiche e i programmi governativi contro il traffico di esseri umani.

E ancora il programma Bft, che invece consente ai viaggiatori con esigenze speciali, come disabili, anziani e donne in gravidanza, di partecipare e vivere esperienze turistiche con il massimo della comodità e convenienza.