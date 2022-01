Itg acquisisce Tourism Industry Advisors













Itg International Tourism Group – a pochi mesi dalla creazione, che ha visto l’unione delle agenzie di marketing turistico Interface Tourism (Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi), Gce Global Communications Experts (Germania) e Black Diamond (Regno Unito) – ha annunciato l’acquisizione dell’80% dell’azienda di consulenza turistica internazionale Thr Tourism Industry Advisors. L’operazione è avvenuta attraverso la sua agenzia spagnola.

Un’acquisizione importante e strategica per l’espansione del gruppo, come spiega il presidente di Itg Gaël de la Porte du Theil: «Itg riunisce un gruppo integrato di esperti con la missione di ripensare il modo in cui il turismo viene gestito e commercializzato oggi e in futuro. Per fare questo stiamo investendo molto nell’innovazione tecnologica e nel talento necessario per applicare pensiero creativo, dati e approfondimenti a ogni area di gestione e promozione turistica, dalla pianificazione strategica alla realizzazione. Con l’incorporazione di Thr nel nostro gruppo, siamo in grado di consigliare e sostenere le destinazioni turistiche e rafforzare ogni anello della catena di valore del turismo».

Thr è stata fondata a Barcellona quasi 40 anni fa da Eulogio Bordas ed è tra le prime società di consulenza aziendale strategica al mondo che lavorano esclusivamente per l’industria del turismo. Ha realizzato oltre 1.100 progetti in oltre 70 Paesi in tutto il mondo. Offre attualmente servizi in quattro aree principali: gestione delle destinazioni (definizione di strategie turistiche per promuovere le destinazioni e migliorare la loro competitività e sostenibilità); marketing delle destinazioni (promuovere attrattività duratura attraverso metodologie innovative di marketing e branding), turismo digitale (trasformazione e implementazione digitale) e servizi di investimento (creare e ottimizzare proposte di valore per sviluppatori e investitori turistici).

«Thr e Itg sono entrambi leader nei loro settori e condividono molti clienti per servizi che variano da studi di fattibilità, ricerche di mercato, policy, pianificazione e organizzazione fino a branding, creatività, contenuti, commercio e relazioni con i media, on/offline media, Pr e social media – aggiunge Serena Valle, ceo di Interface Tourism Italy e socio fondatore di Itg – Thr ha anche utilizzato alcuni dei nostri strumenti Itg, come la piattaforma di profiling dei viaggiatori Travellyze nel suo lavoro di consulenza, e le sinergie appaiono chiare».

Il presidente di Thr Eulogio Bordas commenta: “Thr è un riferimento internazionale in un settore globale, ma, fino ad ora, non siamo stati una multinazionale. Abbiamo lavorato per oltre 70 Paesi da un ufficio a Barcellona e da tempo stiamo considerando il modo migliore per espandere la nostra presenza in Europa. Così, quando Itg ha condiviso la sua visione di un nuovo concetto di gruppo paneuropeo verticalmente integrato, le sinergie sono state evidenti, come i vantaggi per i nostri clienti, le nostre rispettive imprese e, in ultima analisi, l’intera industria. Siamo orgogliosi e entusiasti di unirci alla squadra».