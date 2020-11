Itb Virtual Convention, focus sulla gestione della fiducia dei clienti

È iniziato il conto alla rovescia per l’Itb Virtual Convention, che il 19 novembre (ore 14:00 Ccet) riunirà su itb.com, esperti dell’industria dell’ospitalità, dell’aviazione e delle crociere discuteranno per discutere del ruolo della gestione della fiducia nel turismo.

Sotto il titolo “Riflettori puntati sulla ricostruzione della fiducia nel turismo e nei viaggi internazionali”, gli argomenti comprenderanno topics come le forme di viaggio ancora possibili nel post pandemia, quali saranno i concetti di igiene da ritenersi sicuri, e la posizione dell’industria del travel in relazione ai test e alle regole di quarantena. Tra i key-player chiamati ad intervenire, ci saranno Klaus-Dieter Koch, managing partner e fondatore di BrandTrust, un’autorità riconosciuta sulla gestione della fiducia; Marc Aeberhard, proprietario di Luxury Hotel & Spa Management Ltd.; Christophe Mostert, managing partner di M2P Consulting.

Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili su itb.com/VirtualConvention/. La sessione sarà trasmessa in live streaming in inglese e successivamente disponibile su richiesta.

Itb Berlin ha recentemente annunciato che la fiera annuale programmata si svolgerà nel 2021 come un evento interamente virtuale per i visitatori b2b.