Itb riparte dalla Virtual Convention: focus sull’ospitalità

Sarà tutto dedicato al settore dell’ospitalità, e ai cambiamenti attraversati in tempi di pandemia, il primo appuntamento di Itb Virtual Convention, che avrà luogo l’11 agosto (dalle 14:00 alle 16:00 CET).

Dal titolo “Itb Virtual Convention Hospitality Update – Trends & Cases”, le tre sessioni e interviste che andranno in onda sulla piattaforma globale itb.com (www.itb.com/VirtualConvention) saranno trasmessi in streaming in inglese e disponibili poco dopo a tutti gli interessati come video on demand.

A dare il via, sarà la sessione “Smart Hotel – Future Scenarios and Current Practice in the Crisis” alle ore 14.00, in cui Vanessa Borkmann del Fraunhofer Institute for Industrial Engineering, fornirà alcune informazioni sugli scenari tecnologici e gli ambienti cognitivi.

Seguirà alle 14.30 “Ready, Set, Listen: rimanere in forma nella corsa al recupero di un albergatore”, un’intervista esclusiva a Ben Jost, ceo di TrustYou.

Chiude la serie alle ore 15.15 una tavola rotonda dal titolo “Come creare un ritorno – Apprendimento pratico del periodo di crisi”, moderata da Iris Steinmetz, senior director of pperations Emea di Hrs International.