Itb India sceglie la via virtuale: appuntamento dal 5 al 7 aprile













La diffusione della variante Omicron costringe gli organizzatori di Itb India, prevista dal 5 al 7 aprile 2022, a rendere l’evento completamente virtuale, e a posticipare la manifestazione in presenza al 2023. In programma nelle stesse date, Itb India 2022 Virtual si terrà dal 5 al 7 aprile 2022.

Katrina Leung, Messe Berlin (Singapore), organizzatrice di Itb India, ha dichiarato: «Questa decisione è stata presa dopo l’aumento dei casi di infezione della variante Omicron in tutto il mondo e in India, nonché l’inasprimento dei confini internazionali e delle misure di sicurezza. In considerazione delle incertezze legate alla realizzazione di un evento fisico di successo per il settore dei viaggi, Messe Berlin (Singapore) ha consultato varie parti interessate e clienti internazionali prima di concludere che la fiera del 2022 dovrebbe tenersi virtualmente per fornire piena trasparenza e rassicurazione sulla prossima mostra e conferenza» .

L’evento virtuale B2B offre una tre giorni di appuntamenti virtuali e un programma di conferenze digitali per connettere il mondo con i mercati dei viaggi in India ed Asia meridionale.

Dopo la fiera virtuale, tutte le sessioni della conferenza rimarranno online fino al 6 maggio 2022 e tutti i partecipanti registrati avranno pieno accesso alle registrazioni della conferenza.

Con Itb Community in Asia (Ittb Community), Messe Berlin aveva già creato una piattaforma virtuale globale per l’industria del turismo in cui gli espositori possono incontrare buyers di viaggi delegati internazionali. Tra le novità che la formula virtuale di Itb India 2022 propone, la piattaforma di conversazione perfezionata e personalizzata tramite Intelligenza Artificiale, che tramite un nuovo algoritmo offre agli espositori una quadro delle potenziali opportunità di business, con suggerimenti basati sui punteggi, prodotti proposti e corrispondenza di interessi.

Anche gli stand espositivi digitali (DEB) sono stati migliorati e modificati con nuove funzionalità, display di prodotti e nuove opportunità di branding.

Inoltre, offrono nuove funzionalità come spazi per riunioni illimitati, funzione di condivisione di biglietti da visita, opportunità di parlare, vantaggi per i coespositori, esposizione pubblicitaria e abbonamenti extra per visitatori professionali.