Itb Berlino e Berlin Travel Festival fanno squadra: a ottobre si svolge We Love travel

Si chiama We Love Travel! e sarà un evento “ibrido” che, dal 16 al 18 ottobre 2020, vedrà l’unione delle forze tra Itb Berlino e il Berlin Travel Festival. Avrà luogo presso l’Arena Berlin, una manifestazione unica nel suo genere, una tre giorni caratterizzata da un mix tra form virtuali e live, e dalla presenza di aree espositive, occasioni di networking, presentazioni e panel di approfondimento.

L’appuntamento per il trade, in particolare, sarà quello di giovedì 16 ottobre, mentre i due giorni successivi saranno quelli del Berlin Travel Festival, indirizzati ad un pubblico consumer e di viaggiatori.

«Durante il lockdown, ciò che è stato più difficile da accettare è stata l’impossibilità di avere contatti fisici. Adesso, ciò di cui abbiamo più bisogno è una piattaforma che consenta di rivitalizzare l’industria del travel, fare nuovi contatti e ristabilire relazioni», ha detto Julia Sonnemann, pr manager a Itb Berlino.

Durante la tre giorni berlinese, ha aggiunto il senior vice president travel & logistics di Messe Berlin, Martin Buck, “la nostra priorità sarà assicurare la sicurezza e la sanità di tutti”. Per questo motivo, rimarremo in stretto contatto con le autorità e pubblicheremo al più presto i protocolli necessari per accedere agli spazi espositivi”.

Gli espositori interessati potranno iscriversi a We Love travel dal 1 luglio al 31 agosto cliccando nell’apposita sezione del sito www.welovetravel.berlin