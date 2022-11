Itb Berlin torna in presenza a marzo 2023: focus su digital e green

Sarà il futuro prossimo del turismo internazionale ad andare in scena all’Itb Berlin che quest’anno si terrà dal 7 al 9 marzo in Germania. Prende dunque forma una delle principali fiere turistiche nel mondo con anticipazioni sugli argomenti di punta che verranno trattati nei forum e seminari previsti, accanto alle contrattazioni che si terranno nei desk espositivi.

La manifestazione si concentrerà soprattutto sui temi della digitalizzazione, della sostenibilità e della resilienza della filiera turistica, con le best practice più recenti nei vari ambiti della travel industry: si tratterà, nello specifico, di temi legati al marketing delle destinazioni, al Mice, ai viaggi d’affari, al leisure digitalizzato, alla responsabilità sociale e ai trasporti, sempre in chiave green.

A differenza delle passate edizioni, il prossimo anno Itb inizierà con un giorno di anticipo rispetto al classico calendario e si svolgerà all’interno di quattro grandi padiglioni, il 7.1 e il 7.1b che accoglieranno gli stand degli espositori, e il 6.1 e 3.1 che invece ospiteranno il grande contenitore think tank con seminari, tavole rotonde e forum. A tal proposito, per la prima volta la società organizzatrice di Itb, World’s Leading Travel Trade Show, collabora con due nuovi partner: l’agenzia di eventi Beeftea e il team di specialisti del marketing turistico Neusta/ Grafenstein, entrambi di Berlino, per predisporre un ricco programma di relatori internazionali di primo piano, che con le loro conoscenze uniche e le loro ultime intuizioni affronteranno gli argomenti di maggiore interesse per l’industria dei viaggi globale.

E nell’edizione 2023 ci sarà anche il debutto del Board of Experts, con un panel di specialisti nei loro settori di pertinenza come Heinz-Dieter Quack, professore di Destination Management presso Ostfalia HaW, responsabile dei temi Future Travel, Destination Management e Future Work, supportato da Harald Pechlaner, professore di Turismo all’Università Cattolica di Eichstätt-Ingolstadt, e Dirk Rogl, fondatore di Travel.Commerce. Mentre Willy Legrand, professore presso l’Università Internazionale di Scienze Applicate, sarà responsabile di Csr/Resilienza; e ancora Karoline Wiegerink, professoressa di City Hospitality, Hotelschool Den Haag, sarà responsabile del segmento Hospitality, Lea Jordan, cofondatrice di techtalk.travel, sarà responsabile della digitalizzazione, della tecnologia dei viaggi e delle startup; e Markus Heller, managing partner di Dr. Fried & Partner GmbH, tratterà il tour operating, le vendite di viaggi, delle crociere, i vettori ed i processi di trasformazione.

Non da ultimo, Itb Berlin 2023 sarà il palcoscenico per il lancio della piattaforma digitale web e basata su app ITBxplore, in cui gli utenti potranno trasmettere in streaming contenuti selezionati. Sarà il perfezionamento della formula ibrida della fiera che prevede tutta una serie di presentazioni virtuali effettuate in streaming.

Nel 2022 Itb si è svolto come evento virtuale su itb.com e ha registrato 60.700 partecipanti provenienti da 125 Paesi che hanno preso parte a più di 100 sessioni con 223 relatori. Gli organizzatori auspicano che con il ritorno della fiera in presenza si possa tornare presto a registrare i numeri di un tempo quando in fiera vi erano oltre 10.000 espositori provenienti da 180 Paesi con 160mila visitatori, di cui oltre 113mila professionisti del settore.