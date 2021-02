Itb Berlin Now, aperte le iscrizioni alla convention virtuale













Tutto pronto per Itb Now, l’edizione digitale di Itb Berlin dal 9 al 12 marzo. Un fitto programma per la convention virtuale internazionale per i professionisti del travel – che avrà come temi portanti il futuro del settore, la vendita di viaggi, il marketing delle destinazioni e la sostenibilità – di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è mediapartner.

Ecco i sei migliori motivi per partecipare a Itb Berlin Now come come visitatore professionale.

NETWORKING SU MISURA. Lo strumento di networking “Discovery Graph”, basato sulla tecnologia smart matching, permette di trovare corrispondenze commerciali perfette in pochi clic attraverso una semplice funzione di ricerca.

CONTENUTI. Quattro giorni ricchi di contenuti con interventi di esperti, panel e presentazioni, due stage, più di 150 sessioni, oltre 15 percorsi tematici live e on demand, presentazioni degli espositori e conferenze stampa.

APPUNTAMENTI BUSINESS. Videochiamate, chat individuali o di gruppo, presentazioni dal vivo, condivisione della scrivania, café room.

ATTIVITÀ MIRATE. Presentazione dei propri prodotti sulla piattaforma attraverso il profilo individuale, un biglietto da visita digitale per fare business in maniera immediata.

COMUNITÀ. Incontri virtuali con i nuovi partner, durante le presentazioni e nei café room interattivi per discutere di diversi argomenti, fare rete e sentire il potere e la resilienza degli attori del settore del turismo come te.

NOTIZIE QUOTIDIANE. Articoli quotidiani, interviste e informazioni sull’industria del turismo.

Gli operatori italiani possono acquistare l’accesso alla piattaforma riservata ai trade visitor a prezzi scontati presso gli uffici Messe Berlin in Italia in via Andrea Costa 2 a Milano (telefono 02.33402131, mail messeberlin@pg-mktg.it).