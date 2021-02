Itb Berlin Now 2021 è online: guida alla fiera virtuale













Che fiera sia, seppur virtuale. La piattaforma virtuale Itb Berlin Now è online. Dal momento del suo decollo, si sono già registrate oltre 2.800 aziende provenienti da 120 Paesi. L’evento da remoto si terrà dal 9 al 12 marzo, mentre l’8 marzo è previsto un “Soft Opening Day”, durante il quale gli espositori potranno scegliere tra quattro pacchetti di servizi virtuali e ricevere biglietti gratuiti illimitati per gli ospiti.

Nel corso della kermesse virtuale, Itb Berlin Now offrirà ai fornitori di servizi turistici di tutto il mondo una vasta gamma di funzioni online, consentendo incontri virtuali e contrattazioni online per un’inedita esperienza fieristica B2B sul filo della connessione internet.

Gli espositori possono registrarsi fino all’8 marzo e, grazie alla tecnologia di abbinamento intelligente, possono organizzare incontri one-to-one con partner rilevanti, promuovere chat video di gruppo, così come potranno esplorare mondi a tema nei “Virtual Cafè” o seguire lezioni di esperti leader e figure del settore all’Itb Berlin Now Convention.

Le quattro declinazioni su cui poggia l’Itb Berlin 2021 sono: Business, Networking, Content, News; vale a dire contrattazioni, affiliazioni operative, tematiche e strategie da sviluppare con i vari partner e informazioni su prodotti e servizi. Gli organizzatori hanno anche ideato tutorial sui contenuti principali della piattaforma, soprattutto sugli eventi delle sessioni dal vivo, nonché sui caffè virtuali e sull’area Showfloor degli espositori.

«Con Itb Berlin Now abbiamo di fatto creato una piattaforma innovativa per i professionisti del turismo di tutto il mondo, che per quattro giorni potranno concentrarsi sul business, sul networking e sull’aggiornamento delle loro conoscenze, sia attraverso una tecnologia di corrispondenza intelligente con il nostro cosiddetto Discovery Graph, sia con vetrine ispiratrici e discussioni di esperti – spiega David Ruetz, direttore della fiera – In altre parole, una vasta gamma di opzioni che consentiranno ai partecipanti di sfruttare al meglio il loro tempo operativo nel corso di un’intera giornata, come se fossero realmente presenti in fiera».

Quest’anno gli organizzatori hanno puntato a una marcata personalizzazione della partecipazione di ciascun operatore: nell’area “Il mio Itb”, ad esempio, gli utenti-operatori potranno gestire il proprio calendario personale, prendere nota delle sessioni del programma delle convention o salvare le schede telefoniche di importanti partner commerciali. Utilizzando la ricerca full text integrata sarà possibile trovare altri espositori, partecipanti, sessioni, prodotti e conferenze stampa di interesse.

All’interno dell’area Show Floor, inoltre – grazie ad una Brand Card – gli espositori potranno essere rappresentati individualmente con i loro ultimi prodotti, link e informazioni aggiuntive. A seconda del pacchetto espositore prenotato, infine, verranno fornite varie opzioni di comunicazione, perfino con annunci sui lead in tempo reale e statistiche di riferimento. E, sempre all’interno dello Showroom, gli espositori potranno distribuire a clienti e partner dei codici voucher gratuiti individuali per un numero illimitato di biglietti, che consentiranno di presenziare gratuitamente a conferenze stampa o alle presentazioni in showroom.

I fornitori di servizi turistici che desiderano presentare i loro prodotti e innovazioni all’Itb Berlin Now possono scegliere tra i pacchetti di servizi Starter, Plus, All-In e All-In for Destinations. A seconda del pacchetto, i servizi includono biglietti, accesso alle sessioni della Itb Berlin Now Convention, networking tramite chiamate audio/video e analisi statistiche. La fiera virtuale offre anche un pacchetto All-In Destinations specifico per gli enti turistici, che consente ai coespositori di registrarsi con la propria Brand Card.

Al termine della fiera, gli espositori potranno utilizzare l’Itb Back Office per ottenere varie statistiche e valutare le loro attività nel corso dell’evento. Ciò consentirà di avere a disposizione un’analisi facile e diretta sul numero di visitatori dello Showroom e sul volume di richieste di riunioni.

Itb Berlin Now, infine, ha allestito anche una pagina di assistenza e supporto per i clienti, a cui è possibile accedere dalla barra di navigazione alla voce support.itb-now.com. Si tratta di un’area aperta a tutti gli utenti, registrati e non.