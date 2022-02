Itb Berlin lancia i live event itineranti nelle città europee













Nuovo formato di eventi per Itb Berlin che, oltre alla convention virtuale dall’8 al 10 marzo e al Digital Business Day il 17 marzo, organizzerà una serie di eventi esclusivi di networking B2B dal vivo nei principali mercati d’ Europa.

Gli eventi sono provvisoriamente programmati per l’inizio e la fine dell’estate, ma le date esatte e i luoghi sono ancora in via di definizione e saranno annunciati presto.

Questo nuovo format di eventi si rivolge in particolare a organizzazioni turistiche, tour operator, strutture ricettive, fornitori di tecnologia, agenzie di viaggi, dmc, vettori e società di viaggi d’affari. Questi a loro volta si rivolgeranno ai principali buyer nei segmenti leisure, corporate e Mice.

«Se c’è una cosa positiva della pandemia è che possiamo ripensare completamente i concetti – ha affermato David Ruetz, a capo di Itb Berlin – Oltre ai format virtuali del convegno e del Digital Business Day, per noi era importante soddisfare l’urgenza di incontri fisici proponendo nuove tipologie di networking»

La due giorni degli eventi inizieranno con una colazione di lavoro, dopo la quale inizierà una sessione di speed ​​networking, in cui si svolgerà il matchmaking con slot per fornitori e buyer, oltre a numerose opportunità di confronti aperti, disponibili per qualsiasi utente durante la giornata.

Dopo la pausa pranzo, gli eventi proseguiranno con il Knowledge Track, con esperti che terranno discussioni e workshop, offrendo agli utenti approfondimenti sul mercato, tendenze e novità tecnologiche. Un incontro informale concluderà la giornata di apertura. Il giorno seguente sarà invece dedicato specificamente al Paese ospitante.