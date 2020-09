Itb Berlin, disponibili online i biglietti per We Love Travel!

Sono disponibili online i biglietti per partecipare a We Love Travel!, l’evento organizzato da Itb Berlio e il Berlin Travel Festival in programma dal 16 al 18 ottobre 2020 all’Arena Berlin.

Come già anticipato, l’evento si svolgerà in forma ibrida, in modo che i partecipanti potranno partecipare sia a un evento di persona che virtuale. Inoltre, come si legge in una nota di Messe Berlin, nell’ambito del concetto globale di sicurezza e igiene progettato per garantire il rispetto delle norme di sicurezza prescritte, i biglietti per l’evento di tre giorni possono essere acquistati solo dal negozio di biglietti online all’indirizzo www.welovetravel.berlintravelfestival.com/tickets.

Per i visitatori professionali, il costo di un biglietto sarà di 35 euro e copre l’entrata alla sede dell’evento il venerdì (unico girono dedicato al trade), nonché l’evento virtuale e i formati di networking su tutti e tre i giorni. Un biglietto del costo di 25 euro garantisce, invece, l’ingresso solo all’evento virtuale, incluso l’uso dello strumento di networking online, che i visitatori possono utilizzare per contribuire attivamente all’evento.