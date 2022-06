Itb Berlin 2023, finalmente si torna dal vivo













Finalmente si torna di persona anche all’Itb di Berlino, che per la prossima edizione 2023, rigorosamente dal vivo, sta preparando importanti novità. Prima fra tutte la durata della kermesse, che invece del mercoledì-domenica di quest’anno, durerà tre giorni dal martedì al giovedì: dal 7 al 9 marzo 2023. Continueranno le attività parallele virtuali con sessioni fin streaming ma i veri protagonisti torneranno a incontrarsi dal vivo con sessioni di lavoro a tema.

«Abbiamo posizionato la fiera nel segmento B2B, e resteremo fedeli a questa filosofia, con un format a prova di futuro e che sia in grado di catalizzare l’attenzione mondiale sull’industria del turismo – ha detto David Ruetz, head of Itb Berlin – Da una parte, quindi, puntiamo alla conferma di un ruolo già riconosciuto, dall’altra all’attrazione di nuovi clienti, ma sempre con un focus trade».

Il Paese ospite d’onore del 2023 sarà la Georgia e giocherà un ruolo importante nella manifestazione, dopo il grande successo dell’anno scorso, in cui ha partecipato come Itb Berlin’s Adventure & Sustainability Partner e ha presentato la sua offerta culturale come Convention & Culture Partner. Lunedì 6 marzo, il giorno prima dell’inizio della fiera, la Georgia darà l’avvio allo show con un gala al CityCube Berlin, che verrà trasmesso anche in streaming.

Per quanto riguarda, invece il consumer, il Berlin Travel Festival, inversione B2C di Itb, si sposterà al Boat & Fun Berlin, la manifestazione dedicata alla nautica e al tempo libero che avrà luogo dal 24 al 27 novembre 2022 al Berlin Exhibition Grounds. In questo modo, si modifica il calendario eventi per il grande pubblico, che invece di recarsi all’Arena di Berlino in parallelo con Itb, nei giorni di apertura a tutti, avranno a disposizione un evento dedicato con barche, camper, roulotte, prodotti per la pesca e un’ampia gamma di servizi e prodotti leisure.

L’iscrizione all’edizione 2023 di Itb – di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine e media supporter – inizierà per gli espositori da metà giugno e sarà possibile fino al 30 settembre. Dopo, verranno annunciate le altre condizioni per partecipare.