Itb Berlin 2022 si svolgerà solo in formato virtuale













Itb Berlin getta la spugna e anche per il 2022 annuncia che la fiera internazionale del turismo si terrà solo in formato virtuale. Il ritorno in presenza di una delle più importanti esposizioni del travel europeo e mondiale sarebbe dovuto avvenire dal 9 al 13 marzo prossimi, ma complice il ritorno dell’allerta globale e delle restrizioni frutto dell’aumento dei contagi provocati dalla variante Omicron, gli organizzatori hanno deciso di fare un passo indietro.

Secondo Messe Berlin, infatti, “non è possibile offrire agli espositori e a tutti i partecipanti la sicurezza di una pianificazione necessaria a gestire Itb Berlin in presenza ai primi di marzo. La situazione attuale rispetto alla pandemia, le forti restrizioni applicate ai viaggi e i limiti imposti al numero di partecipanti per i grandi eventi ci hanno costretto ad adottare queste misure”.

«Ci dispiace molto per questa scelta – ha commentato il direttore generale di Itb Berlin, David Ruetz – Come organizzatori abbiamo fatto tutto il possibile per garantire un ritorno i presenza della fiera nella capitale tedesca. Sappiamo che il settore ha bisogno di prospettive, dialogo e ispirazione, purtroppo però non ci resta che riorganizzare le modalità della fiera per il 2022 offrendo ai nostri espositori e visitatori un messaggio chiaro per pianificare al meglio il futuro».

Secondo Martin Ecknig, ceo di Messe Berlin, inoltre, si sarebbe valutata l’ipotesi di uno spostamento della fiera in estate, ma «dopo esserci consultati con i nostri soci abbiamo scelto di mantenere l’appuntamento agli inizi di marzo: un periodo fondamentale per l’industria turistica per le trattive proprio legate ai viaggi da compiere poi durante la summer». Gli eventi della nuova versione virtuale saranno tutti trasmessi online dal 9 all’11 marzo 2022 e Itb Berlin prevede di tornare in presenza nel 2023.