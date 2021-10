Itb Asia, oltre 42mila incontri B2B per l’edizione Virtual 2021













Si conclude Itb Asia Virtual 2021 e c’è già grande attesa per la prossima edizione, che si terrà in presenza a Singapore dal 19 al 21 ottobre 2022 . Per la prima volta quest’anno, la principale fiera di viaggi in Asia, di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner ufficiale, è durata un’intera settimana, coprendo settori dal leisure al Mice, dai viaggi aziendali alla travel technology.

Più di 42.100 gli incontri d’affari e i meeting che si sono tenuti sulla consolidata piattaforma online, con un aumento del 31% rispetto al 2020. L’evento ha ospitato oltre 900 buyer, 400 sponsor ed più di 3.200 espositori da tutto il mondo che hanno partecipato alla fitta agenda di conferenze e sessioni di networking tra aziende e destinazioni globali. Tra i partecipanti, player e destinazioni del calibro di Best Western Hotels & Resorts, Far East Hospitality, Frasers hospitality, l’ Ufficio del turismo di Los Angeles Ufficio, il Melbourne Convention Bureau, United Airlines, Worldhotels collection, e Wyndham hotels & resorts.

Katrina Leung, amministratore delegato di Messe Berlin (Singapore), organizzatrice di Itb Asia ha dichiarato: «Siamo orgogliosi della riuscita di Itb Asia virtual di quest’anno. Ancora una volta abbiamo fornito una piattaforma di incontro unica per l’industria dei viaggi in uno dei i momenti più impegnativi per il turismo internazionale. Sono molto soddisfatta dell’esito dello spettacolo. Partendo dall’esperienza con l’edizione virtuale lo scorso anno, siamo stati in grado di espandere ulteriormente il formato dell’evento e offrire ai nostri clienti maggiori opportunità di interazione con la comunità dei viaggiatori. Non vediamo l’ora di accogliere di nuovo il settore del turismo di persona a Singapore dal 19 al 21 ottobre 2022. Vorrei per ringraziare sinceramente i nostri elite partner di quest’anno: l’aeroporto di Berlino Brandeburgo (Ber) e l’Autorità per il turismo saudita, per il loro sostegno e cooperazione negli scorsi mesi».