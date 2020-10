Itb Asia, oltre 35mila professionisti hanno partecipato alla fiera virtuale

Itb Asia 2020 Virtual, la manifestazione online che ha sostituito la versione “live” di Itb Asia, si è conclusa con una partecipazione record di quasi 35mila professionisti del viaggio. La fiera online, svoltasi per la prima volta in modalità remota nei 13 anni della sua storia, è stata ospitata sulla piattaforma online di nuova costituzione, Itb Community in Asia.

Nell’arco di tre giorni, addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo hanno partecipato al programma di conferenze e sessioni di networking, dando vita ad appuntamenti di lavoro online e dibattiti con i big player dell’industria turistica asiatica, e non solo.

«Siamo orgogliosi di essere la principale fiera di viaggi in Asia, facendo la nostra parte nella creazione di una comunità affiatata che si sostenga a vicenda attraverso il bene i tempi e quelli più difficili. Gli ultimi tre giorni sono stati una testimonianza della resilienza dei nostri colleghi con i leader del settore che si uniscono, uniti dallo scopo comune di aprire la strada a fronte della nuova normalità», ha detto Katrina Leung, amministratore delegato di Messe Berlin (Singapore), organizzatrice di Itb Asia.